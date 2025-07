VfB Stuttgart: Fall Woltemade: Die Bayern planen den entscheidenden Zug

1 Das Tauziehen um Nick Woltemade zwischen dem VfB und dem FC Bayern geht in die entscheidende Phase. Foto: IMAGO/HMB-Media

Der FC Bayern strebt im Bemühen um Nick Woltemade ein persönliches, zeitnahes Treffen mit den VfB-Chefs an. Dabei will man den Verhandlungsspielraum ultimativ ausloten.











Link kopiert

Sein Handy blieb am Samstagnachmittag tatsächlich mal für rund zwei Stunden stumm. Also fand der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth auf der Tribüne des kleinen Sportplatzes des SV Quitt Ankum am Teutoburger Wald ausreichend Zeit, um sich konzentriert das geheime Testspiel der Stuttgarter gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven (4:4) anzuschauen.