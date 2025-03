VfB Stuttgart: Es geht um die EM-Qualifikation für Jarzinho Malanga und Finn Jeltsch

1 Finn Jeltsch und Jarzinho Malanga sind für den DFB im Einsatz. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Eine ganze Reihe Spieler des VfB Stuttgart sind in diesen Tagen international unterwegs. Für Finn Jeltsch und Jarzinho Malanga geht es um die Qualifikation für die Europameisterschaft.











Link kopiert

Für zwei VfB-Spieler geht es in der aktuellen Länderspielphase um die Qualifikation für ein großes Kontinentalturnier – nämlich die U-19-Europameisterschaft. Jarzinho Malanga und Finn Jeltsch sind von DFB-Trainer Hanno Balitsch für den aktuellen Kader nominiert worden. Drei Spiele stehen an.

Die Spieler für die DFB U 19 in der Qualifikationsgruppe F

DFB U 19 vs Slowenien U 19 | Dienstag, 19. März, 15 Uhr, Wolfsburg

DFB U 19 vs. Finnland U 19 | Samstag, 22. März, 15 Uhr, Gifhorn

DFB U 19 vs. Irland U 19 | Dienstag, 25. März, 15 Uhr, Gifhorn

Aktuell belegt das DFB-Team nach bisher drei Spielen mit drei Siegen Platz eins in der Qualifikationsgruppe F. Der Stuttgarter Offensivspieler Malanga blickt auf den Dreierpack voraus: „Ich freue mich, dass ich wieder nominiert wurde und hoffe natürlich auf Einsatzzeit, sodass ich der Mannschaft helfen kann, dass wir uns für die EM qualifizieren.“

Neben dem Gastgeberland nehmen sieben Teams am Turnier teil, die sich über die jetzt anstehende Eliterunde im März qualifizieren. Die Auslosung findet am 15. April in Bukarest statt. Sollte dies gelingen und es Deutschland in den Kreis der besten acht Teams Europas schaffen, dann stehen Malanga und Jeltsch im Sommer intensive Tage bevor. Die Endrunde findet vom 13. bis 26. Juni 2025 in Rumänien statt.