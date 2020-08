1 Der VfB Stuttgart zeigt Details des neuen Trikots. Foto: VfB Stuttgart/Screenshot Twitter

In einem kurzen Clip in den sozialen Netzwerken schürt der VfB Stuttgart die Vorfreude auf das mit Spannung erwartete neue Trikot. Bei den meisten Fans scheint das gut anzukommen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart gewährt seinen Fans erste Blicke auf das neue Trikot der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Auf Facebook und Twitter verbreitete der Verein aus Bad Cannstatt ein kurzes Video, in dem einzelne Elemente des neuen Spieldresses zu sehen sind. Am Sonntag um 18 Uhr wird das Sportdress vorgestellt, deutet der VfB in den sozialen Netzwerken an.

Der VfB setzt auch in der kommenden Saison auf den Ausrüster Jako. In dem wenige Sekunden langen Clip ist unter anderem ein schwarzes Shirt zu sehen, auf dem in weißer Farbe das Vereinswappen prangt. Ein weiteres interessantes Detail, das ins Auge fällt: Ein Aufdruck im Stile eines gelben Ortsschildes mit Bezug auf den Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt, wo der VfB in Stuttgart beheimatet ist.

Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Beitrag Hunderte Gefällt-Mir-Angaben in den sozialen Netzwerken. Bei den meisten Fans löste der geheimnisvolle Blick auf das neue Trikot Vorfreude aus.