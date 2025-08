VfB Stuttgart: Enzo Millots Weg führt nach Saudi-Arabien

1 Sagt dem VfB Adieu: Enzo Millot Foto: Baumann

Der abwanderungswillige Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart scheint einen neuen Club gefunden zu haben. Einen, den so niemand auf der Rechnung hatte.











Das Wechsel-Theater um Enzo Millot bestreitet seinen wohl letzten Akt. Der abwanderungswillige Franzose steht kurz vor einem Transfer in die saudische Pro-League zum Club Al-Ahli. Die Wendung kommt überraschend, war der 23-jährige Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart in den vergangenen Wochen doch mit zahlreichen namhaften europäischen Clubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderen Paris FC, Galatasaray Istanbul, Atlético Madrid. Zuletzt war auch Tottenham Hotspur im Gespräch.