18 Die VfB-Profis dürfen jubeln. Die Saison in der Fußball-Bundesliga hat doch noch ein gutes Ende genommen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Viele Niederlagen, zahlreiche Fehler. Vier Trainer, zwei Sportdirektoren. Ein Auf und Ab – an dessen Ende der VfB Stuttgart doch noch sein Ziel erreicht hat. Wir blicken zurück auf die Knackpunkte dieser Saison.















Link kopiert

Geschafft! Der VfB Stuttgart hat in der Relegation gegen den Hamburger SV die letzte Chance auf den Klassenverbleib genutzt und tritt auch in der nächsten Runde in der Fußball-Bundesliga an. Selbstverständlich war das mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate ganz und gar nicht.

Der VfB startete mit einer Sieglosserie, beschäftigte insgesamt vier Cheftrainer, produzierte selbst Patzer ohne Ende, war aber auch vom Pech nicht verschont. So bleibt es bis zum Ende ein Ritt auf der Rasierklinge, ein sportliches und emotionales Auf und Ab.

Unter Sebastian Hoeneß holte der VfB in der letzten Phase der Saison die nötigen Punkte, um über die Relegation doch noch den Klassenverbleib feiern zu dürfen. Was bis zu diesen Entscheidungsspielen gegen den HSV alles passiert ist?

Wir blicken in unserer Bildergalerie auf die sportlichen Knackpunkte der nun abgelaufenen Saison.