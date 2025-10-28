Stürmer des VfB Stuttgart: Dreimal nicht im Kader, „aber nicht weit weg – Hoeneß äußert sich zu Silas

Dreimal nicht im Kader, „aber nicht weit weg – Hoeneß äußert sich zu Silas

1 Silas muss sich derzeit in Geduld üben. Foto: Pressefoto Baumann

Der Flügelstürmer hätte am Sonntag spielen können, stand aber nicht im Aufgebot. Was die Gründe waren und wie die Perspektiven des 27-Jährigen aussehen.











Vor knapp drei Wochen hatte sich Silas beim VfB Stuttgart zurückgemeldet mit einem Testspiel-Einsatz gegen die SV Elversberg – seitdem ist es aber wieder ruhig geworden um den Außenstürmer. In den vergangenen drei Pflichtspielen gegen den VfL Wolfsburg, Fenerbahce Istanbul und den FSV Mainz 05 kam der 27-Jährige jeweils nicht zum Einsatz und stand auch kein einziges Mal im Kader. Einzig in Istanbul war er mit der Mannschaft dabei und absolvierte am vergangenen Freitag das Training nach der Partie am Bosporus.