VfB Stuttgart: Drei Spiele, zwei Tore – wo der VfB ansetzen will

Drei Spiele, zwei Tore – wo der VfB ansetzen will

1 Jamie Leweling und Deniz Undav: Der VfB tut sich gerade mit dem Toreschießen schwer. Foto: Baumann

Dem VfB gelingen derzeit trotz großer Spielanteile wenige Treffer. Der Trainer nimmt seine Offensive in die Pflicht, in der sich personelle Änderungen abzeichnen.











Auf den ersten Blick sind die Voraussetzungen für den VfB Stuttgart nicht schlecht, die Auftakt-Niederlage bei Union Berlin schleunigst aus den Köpfen zu bekommen. Nur drei Tage beträgt die Pause bis zum nächsten Spiel an diesem Dienstag, das zudem auch noch in einem anderen Wettbewerb steigt. Einem mit vielen positiven Erinnerungen: Drei Monate nach dem Sieg im DFB-Pokal geht es für den Titelverteidiger in der ersten Runde am Dienstag (20.45 Uhr) auswärts zu Zweitligist Eintracht Braunschweig. Weit weg vom Bundesliga-Alltag. Einerseits.