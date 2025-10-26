Doppelpack gegen Mainz: der VfB geht als Favorit in die Spiele

1 Lange hat er mit Problemen an den Adduktoren aussetzen müssen: Im VfB-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 wird Finn Jeltsch nun in der Startelf zurückerwartet. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach vier Ligasiegen will die Hoeneß-Elf auch gegen die Rheinhessen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) erfolgreich sein, ehe am Mittwoch in Mainz das DFB-Pokalspiel ansteht.











Die englischen Wochen haben den VfB weiter im Griff – da hieß es auch für die Offiziellen des VfB Stuttgart, sich nicht mehr allzu lange mit dem Blick in den Rückspiegel aufzuhalten. „Heute Abend sind wir enttäuscht, aber am Sonntag geht es weiter – und dann werden wir wieder ein leidenschaftliches Spiel unserer Mannschaft sehen“, das sagte der Stuttgarter Vorstandschef Alexander Wehrle auf dem nächtlichen Bankett in Istanbul unmittelbar nach dem vermeidbaren 0:1 in der Europa League bei Fenerbahce Istanbul.