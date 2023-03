19 Leon Reichardt ist mit der deutschen U 19 im Trainingslager, könnte auf Abruf aber auch im Wettbewerb zum Einsatz kommen. Foto: Baumann

Der Stuttgarter Fußball-Bundesligist schickt 19 Spieler zu den Nachwuchs- Nationalmannschaften, weitere stehen auf Abruf bereit. Wir listen die Talente und ihr kommendes Programm auf.















Was für eine Qualität im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart vorherrscht, zeigt sich unter anderem daran, dass 19 junge Fußballer der Weiß-Roten in der Länderspielpause für ihre jeweilige Nationalmannschaft nominiert worden sind. Sie werden in den kommenden Tagen Spiele bestreiten, Trainingscamps absolvieren, Lehrgänge besuchen. Wie bei den nominierten Profis des Vereins stehen Qualifikationen und Tests im Fokus.

Die meisten Stuttgarter Youngster sind in der U 18 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vertreten. Im U-19-Bereich kommt es indessen zu einem Duell, in dem der VfB auf beiden Seiten vertreten sein könnte. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wo die Talente in Europa unterwegs sind und wie ihr Programm aussieht – von der kosovarischen U 21 bis zur deutschen U 15. Viel Spaß beim Durchklicken.