VfB Stuttgart: Diese Kneipen und Bars übertragen VfB-Spiele live
Ist die MHP-Arena ausverkauft, bleibt nur der Fernseher: Eine ganze Reihe an Kneipen und Bars in Stuttgart und der Region zeigen die Partien des VfB – ein Überblick. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.

An Karten für die Partien des VfB Stuttgart zu kommen, dieses Vorhaben gleicht in letzter Zeit einem Glücksspiel. Der Run auf Tickets – egal ob für Auswärts- oder Heimspiele – ist nicht erst seit der Vizemeisterschaft in der Saison 2023/24 groß – hat nun aber noch einmal zugenommen.

Wer die Spiele des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, der Europa-League und im DFB-Pokal nicht im Stadion mitverfolgen will oder kann, aber auch nicht alleine daheim schauen möchte, der findet in Stuttgart und der Region eine Vielzahl an Kneipen und anderen Lokalitäten, die Spiele des Clubs aus Cannstatt live übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele nicht live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt einen Teil der Partien. DAZN hat ebenfalls ein großes Rechtepaket. Der Streaming-Dienst RTL+ überträgt zudem die Begegnungen in der Europa League.

In unserer Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – sehen Sie, wo welche Spiele des VfB Stuttgart gezeigt werden.

VfB Stuttgart live in Kneipen und Bars in der Stuttgarter Innenstadt

Pils-Pub Alt Stuttgart Sky Sportsbar

  • Sophienstraße 33
  • 70178 Stuttgart-Mitte
  • Telefon: 0711/50421973
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus Troll

  • Hasenbergstraße 37
  • 70176 Stuttgart-West
  • Telefon: 0711/611761
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Laternchen

  • Reuchlinstraße 26
  • 70176 Stuttgart-West
  • Telefon: 0711/94571717
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Palmenhof

  • Rotenwaldstraße 19
  • 70197 Stuttgart-West
  • Telefon: 0711/6599471
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Seekneiple

  • Rotebühlstraße 89
  • 70178 Stuttgart-West
  • Telefon: 0711 610534
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Theo‘s Sportsbar

  • Böblinger Str. 187
  • 70199 Stuttgart-Süd
  • Telefon: 0172/3099992
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars in den Stuttgarter Stadtbezirken

Alte Schule

  • Gablenberger Hauptstraße 128
  • 70186 Stuttgart-Ost
  • Telefon: 0711/465234
  • Offizieller Fantreff. Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaisburgstüble

  • Landhausstr 236
  • 70188 Stuttgart-Ost
  • Offizieller Fantreff. Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pfiff

  • Bahnhofstraße 14
  • 70372 Stuttgart
  • Telefon: 0711 50491306
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Palm Beach

  • Mercedes Straße 73b
  • 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
  • Telefon: 0711 16221199
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Vogel

  • Großglocknerstraße 61
  • 70327 Stuttgart-Untertürkheim
  • Tel.: 0160 94837283
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Im Eimer

  • Steiermärker Straße 90
  • 70469 Feuerbach
  • Tel.: 0711 850295
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Maulwurf

  • Möhringer Landstraße 9
  • 70563 Stuttgart-Vaihingen
  • Tel.: 0711 6732406
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Talstüble

  • Böblinger Str. 464B
  • 70569 Stuttgart
  • Tel.: 0711 6874218
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Filderhöhe Degerloch

  • Epplestraße 51
  • 70597 Stuttgart-Degerloch
  • Tel.: 0711 7657107
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

s’Pub Heumaden

  • Fenchelstr. 15
  • 70619 Stuttgart-Heumaden
  • Tel.: 0711 44031000
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaststätte Fasanengarten

  • Gewann Rappach 1
  • Postadresse: Mittenfeldstr. 129
  • 70499 Stuttgart
  • Tel.: 0711 864790

Weitere Informationen finden Sie hier.

In der Kneipe ist die Stimmung zwar nicht ganz so gut wie in der Cannstatter Kurve. Foto: AFP

VfB Stuttgart in Kneipen und Bars im Landkreis Böblingen

Bei Inge und Hansi im Adler

  • Hinterer Zwinger 3
  • 71229 Leonberg
  • Tel.: 0172 9768710
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

´s café

  • Turmgasse 7
  • 71063 Sindelfingen
  • Tel.: 07031 815441
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gasthaus Kanne

  • Schafgasse 2
  • 71032 Böblingen
  • Telefon: 07031/229341

Freddchen

  • Klaffensteinstraße 6
  • 71032 Böblingen
  • Telefon: 07031 / 715 96 19

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bierbrunnen

  • Poststraße 35
  • 71032 Böblingen
  • Telefon: 07031/4272153
  • Übertragen werden alle Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Goldbergstüble

  • Goldmühlestraße 5
  • 71065 Sindelfingen
  • Telefon: 07031/724819
  • Übertragen werden alle Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Soccerarena

  • Schwertstraße 5
  • 71065 Sindelfingen
  • Telefon: 07031 / 72 42 009

Weitere Informationen finden Sie hier.

Rössle

  • Hauptstraße 34
  • 71134 Aidlingen
  • Telefon: 07034/7913

 Cadillac

  • Böblinger Straße 57
  • 71088 Holzgerlingen

Trotzköpfle

  • Wettgasse 28
  • 71101 Schönaich

Plattfuß

  • Alte Stuttgarter Straße 25
  • 71106 Magstadt
  • Telefon: 01573/5527346

Weitere Informationen finden Sie hier.

VfB-Kneipen und Bars im Landkreis Esslingen

Sportcafé AnnyWay

  • Jacob-Brodbeck-Straße 10
  • 70794 Filderstadt
  • Tel.: 0711 95873534
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro Vis a Vis

  • Bernhäuser Hauptstraße 43
  • 70794 Filderstadt-Bernhausen
  • Tel.: 0711 702722
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Didis Ersatzbank

  • Mühlhaldenstraße 111
  • 73770 Denkendorf
  • Tel.: 0711 90034858
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaststätte Kuck-Guck

  • Inhaber Volker Müller
  • Ottilienplatz 1
  • 73728 Esslingen
  • Tel.: 0711 75878952
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Ludwigsburg

GSCHWEND BEI KOSTA

  • Forststraße 11
  • 74376 Gemmrigheim
  • Tel.: 07143/3811367
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Café Bistro Courage

  • Eltinger Straße 2
  • 70839 Gerlingen
  • Tel.: 07156/23300
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro S6

  • Stuttgarter Str. 39
  • 71254 Ditzingen
  • Tel.: 07156 3082309
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

OOPS American Restaurant & Sportsbar

  • Maybachstraße 6
  • 71634 Ludwigsburg
  • Tel.: 07141 220888
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Der VfB hat Anhänger im ganzen Südwesten. Foto: Pressefoto Baumann/JULIA RAHN

Kneipen und Bars im Rems-Murr-Kreis

Löwenbräu Fellbach

  • Bahnhofstraße 64
  • 70734 Fellbach
  • Tel.: 0711 5782171
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

CBC Fellbach

  • Bühlstraße 138
  • 70736 Fellbach
  • Tel.: 0711 5780020
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

SoccerOlympFellbach

  • Blumenstraße 21
  • 70736 Fellbach
  • Tel.: 0711 3426990
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

zamma

  • Untere Hauptstraße 10
  • 73630 Geradstetten/Remshalden
  • Tel.: 1693270
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kick and Rush

  • Wilhelmstraße 15
  • 71522 Backnang
  • Tel.: 0172 7215137
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sportsbar Kalaluna

  • Hammerschlag 26
  • 73614 Schorndorf
  • Tel.: 07181 64477
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

VfB-Kneipen im weiteren Umkreis

Palm Beach

  • Wilferdinger Straße 66
  • 75179 Pforzheim
  • Tel.: 07231 568090
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Billy Bob´s

  • Unter den Linden 1
  • 72762 Reutlingen
  • Telefon: 07121 338518

Weitere Informationen finden Sie hier.

Café Kneipe Zentrale

  • Burgplatz 1
  • 72764 Reutlingen
  • Telefon: 07121 1394604

Game over

  • Wannweiler Straße 65
  • 72770 Reutlingen
  • Telefon: 07121 / 568 190

Weitere Informationen finden Sie hier.

Lokalitäten in Köln, Berlin und München

Rössle

  • Braunschweiger Straße 51
  • 12055 Berlin
  • Mail: kontakt@ckb08.de
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Berrenrather

  • Berrenrather Straße 330
  • 50937 Köln
  • Telefon: 0221/9419266
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sax

  • Hans-Sachs-Straße 5
  • 80469 München
  • Telefon: 089 268835
  • Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Stadion an der Schleißheimer Straße

  • Schleißheimer Str. 82
  • 80797 München
  • Telefon: 089 529736
  • Übertragen werden VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihre eigene Kneipe oder ihre Stammkneipe, in der Sie regelmäßig die VfB-Partien schauen, ist nicht in unserer Liste dabei? Informationen sind nicht korrekt? Schreiben Sie uns gerne an!