VfB Stuttgart: Diese Kneipen und Bars übertragen VfB-Spiele live

1 Ist die MHP-Arena ausverkauft, bleibt nur der Fernseher: Eine ganze Reihe an Kneipen und Bars in Stuttgart und der Region zeigen die Partien des VfB – ein Überblick. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.











Link kopiert

An Karten für die Partien des VfB Stuttgart zu kommen, dieses Vorhaben gleicht in letzter Zeit einem Glücksspiel. Der Run auf Tickets – egal ob für Auswärts- oder Heimspiele – ist nicht erst seit der Vizemeisterschaft in der Saison 2023/24 groß – hat nun aber noch einmal zugenommen.

Wer die Spiele des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga, der Europa-League und im DFB-Pokal nicht im Stadion mitverfolgen will oder kann, aber auch nicht alleine daheim schauen möchte, der findet in Stuttgart und der Region eine Vielzahl an Kneipen und anderen Lokalitäten, die Spiele des Clubs aus Cannstatt live übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele nicht live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt einen Teil der Partien. DAZN hat ebenfalls ein großes Rechtepaket. Der Streaming-Dienst RTL+ überträgt zudem die Begegnungen in der Europa League.

In unserer Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – sehen Sie, wo welche Spiele des VfB Stuttgart gezeigt werden.

VfB Stuttgart live in Kneipen und Bars in der Stuttgarter Innenstadt

Pils-Pub Alt Stuttgart Sky Sportsbar

Sophienstraße 33

70178 Stuttgart-Mitte

Telefon: 0711/50421973

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus Troll

Hasenbergstraße 37

70176 Stuttgart-West

Telefon: 0711/611761

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Laternchen

Reuchlinstraße 26

70176 Stuttgart-West

Telefon: 0711/94571717

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Palmenhof

Rotenwaldstraße 19

70197 Stuttgart-West

Telefon: 0711/6599471

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Seekneiple

Rotebühlstraße 89

70178 Stuttgart-West

Telefon: 0711 610534

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Theo‘s Sportsbar

Böblinger Str. 187

70199 Stuttgart-Süd

Telefon: 0172/3099992

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars in den Stuttgarter Stadtbezirken

Alte Schule

Gablenberger Hauptstraße 128

70186 Stuttgart-Ost

Telefon: 0711/465234

Offizieller Fantreff. Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaisburgstüble

Landhausstr 236

70188 Stuttgart-Ost

Offizieller Fantreff. Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pfiff

Bahnhofstraße 14

70372 Stuttgart

Telefon: 0711 50491306

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Palm Beach

Mercedes Straße 73b

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt

Telefon: 0711 16221199

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Vogel

Großglocknerstraße 61

70327 Stuttgart-Untertürkheim

Tel.: 0160 94837283

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Im Eimer

Steiermärker Straße 90

70469 Feuerbach

Tel.: 0711 850295

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Maulwurf

Möhringer Landstraße 9

70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel.: 0711 6732406

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Talstüble

Böblinger Str. 464B

70569 Stuttgart

Tel.: 0711 6874218

Übertragen werden alle VfB-Spiele.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Filderhöhe Degerloch

Epplestraße 51

70597 Stuttgart-Degerloch

Tel.: 0711 7657107

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

s’Pub Heumaden

Fenchelstr. 15

70619 Stuttgart-Heumaden

Tel.: 0711 44031000

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaststätte Fasanengarten

Gewann Rappach 1

Postadresse: Mittenfeldstr. 129

70499 Stuttgart

Tel.: 0711 864790

Weitere Informationen finden Sie hier.

In der Kneipe ist die Stimmung zwar nicht ganz so gut wie in der Cannstatter Kurve. Foto: AFP

VfB Stuttgart in Kneipen und Bars im Landkreis Böblingen

Bei Inge und Hansi im Adler

Hinterer Zwinger 3

71229 Leonberg

Tel.: 0172 9768710

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

´s café

Turmgasse 7

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031 815441

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gasthaus Kanne

Schafgasse 2

71032 Böblingen

Telefon: 07031/229341

Freddchen

Klaffensteinstraße 6

71032 Böblingen

Telefon: 07031 / 715 96 19

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bierbrunnen

Poststraße 35

71032 Böblingen

Telefon: 07031/4272153

Übertragen werden alle Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Goldbergstüble

Goldmühlestraße 5

71065 Sindelfingen

Telefon: 07031/724819

Übertragen werden alle Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Soccerarena

Schwertstraße 5

71065 Sindelfingen

Telefon: 07031 / 72 42 009

Weitere Informationen finden Sie hier.

Rössle

Hauptstraße 34

71134 Aidlingen

Telefon: 07034/7913

Cadillac

Böblinger Straße 57

71088 Holzgerlingen

Trotzköpfle

Wettgasse 28

71101 Schönaich

Plattfuß

Alte Stuttgarter Straße 25

71106 Magstadt

Telefon: 01573/5527346

Weitere Informationen finden Sie hier.

VfB-Kneipen und Bars im Landkreis Esslingen

Sportcafé AnnyWay

Jacob-Brodbeck-Straße 10

70794 Filderstadt

Tel.: 0711 95873534

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro Vis a Vis

Bernhäuser Hauptstraße 43

70794 Filderstadt-Bernhausen

Tel.: 0711 702722

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Didis Ersatzbank

Mühlhaldenstraße 111

73770 Denkendorf

Tel.: 0711 90034858

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaststätte Kuck-Guck

Inhaber Volker Müller

Ottilienplatz 1

73728 Esslingen

Tel.: 0711 75878952

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Ludwigsburg

GSCHWEND BEI KOSTA

Forststraße 11

74376 Gemmrigheim

Tel.: 07143/3811367

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Café Bistro Courage

Eltinger Straße 2

70839 Gerlingen

Tel.: 07156/23300

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Bistro S6

Stuttgarter Str. 39

71254 Ditzingen

Tel.: 07156 3082309

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

OOPS American Restaurant & Sportsbar

Maybachstraße 6

71634 Ludwigsburg

Tel.: 07141 220888

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Der VfB hat Anhänger im ganzen Südwesten. Foto: Pressefoto Baumann/JULIA RAHN

Kneipen und Bars im Rems-Murr-Kreis

Löwenbräu Fellbach

Bahnhofstraße 64

70734 Fellbach

Tel.: 0711 5782171

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

CBC Fellbach

Bühlstraße 138

70736 Fellbach

Tel.: 0711 5780020

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

SoccerOlympFellbach

Blumenstraße 21

70736 Fellbach

Tel.: 0711 3426990

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

zamma

Untere Hauptstraße 10

73630 Geradstetten/Remshalden

Tel.: 1693270

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kick and Rush

Wilhelmstraße 15

71522 Backnang

Tel.: 0172 7215137

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sportsbar Kalaluna

Hammerschlag 26

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 64477

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

VfB-Kneipen im weiteren Umkreis

Palm Beach

Wilferdinger Straße 66

75179 Pforzheim

Tel.: 07231 568090

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Billy Bob´s

Unter den Linden 1

72762 Reutlingen

Telefon: 07121 338518

Weitere Informationen finden Sie hier.

Café Kneipe Zentrale

Burgplatz 1

72764 Reutlingen

Telefon: 07121 1394604

Game over

Wannweiler Straße 65

72770 Reutlingen

Telefon: 07121 / 568 190

Weitere Informationen finden Sie hier.

Lokalitäten in Köln, Berlin und München

Rössle

Braunschweiger Straße 51

12055 Berlin

Mail: kontakt@ckb08.de

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Berrenrather

Berrenrather Straße 330

50937 Köln

Telefon: 0221/9419266

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sax

Hans-Sachs-Straße 5

80469 München

Telefon: 089 268835

Übertragen werden alle VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Stadion an der Schleißheimer Straße

Schleißheimer Str. 82

80797 München

Telefon: 089 529736

Übertragen werden VfB-Spiele auf Sky und DAZN.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihre eigene Kneipe oder ihre Stammkneipe, in der Sie regelmäßig die VfB-Partien schauen, ist nicht in unserer Liste dabei? Informationen sind nicht korrekt? Schreiben Sie uns gerne an!