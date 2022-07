18 Ob Cheftrainer Pellegrino Matarazzo (links) schon zum Auftakt des Trainingslagers dabei ist, entscheidet sich kurzfristig. In unserer Bildergalerie zeigen wir den Spielplan der anstehenden Bundesliga-Saison, die für den VfB mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig beginnt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

An diesem Samstag reist der VfB ins Trainingslager nach Weiler-Simmerberg im Allgäu. Wie ist der Zeitplan der kommenden acht Tage? Und welche Spieler fehlen? Die wichtigsten Informationen im Überblick.















Allmählich geht die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison in ihre finale Phase: Knapp drei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden bricht der VfB Stuttgart an diesem Samstag ins Trainingslager im Allgäu auf, in dessen Rahmen auch zwei Testspiele anstehen. Die wichtigsten Informationen über die kommende Woche.

Was steht auf dem Programm? In Weiler-Simmerberg im Kreis Lindau wird der VfB acht Tage lang Quartier beziehen und sich auf die kommende Bundesliga-Spielzeit vorbereiten. Umrahmt werden die Trainingseinheiten von zwei Testspielen, die beide im rund 45 Kilometer entfernten Friedrichshafen stattfinden: An diesem Samstag geht es gegen den Schweizer Meister FC Zürich (17.30 Uhr), sieben Tage später zum Abschluss des Trainingslagers gegen den FC Brentford (15.30 Uhr), der in der vergangenen Saison in der englischen Premier League Rang 13 belegt hatte.

Welche Spieler fehlen? Der VfB wird nach Vereinsangaben mit allen einsatzfähigen Spielern aus dem derzeitigen Kader ins Trainingslager fahren. Mit dabei ist auch Angreifer Juan José Perea, den der VfB am Freitag als ersten externen Neuzugang dieses Transfersommers präsentierte. Zwei Stammspieler der vergangenen Saison werden allerdings fehlen: Linksverteidiger Borna Sosa trainiert wegen Adduktorenproblemen vorerst individuell, Mittelfeldspieler Atakan Karazor befindet sich weiterhin in spanischer Untersuchungshaft wegen Vergewaltigungsvorwürfen.

Bei Sosa ist es allerdings denkbar, dass er im Laufe der kommenden Woche nachreist und noch zur Mannschaft stößt. „Er ist im Aufbau und macht ein sehr individuelles Programm“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat – und zeigt sich optimistisch: „Das ist alles voll im Rahmen. Da sehe ich überhaupt keine Gefahr Richtung Saisonauftakt.“

Wie ist der Stand beim Cheftrainer? Seit vergangenen Dienstag fehlt Cheftrainer Pellegrino Matarazzo dem VfB aufgrund einer Corona-Infektion, ist aber per Live-Videos und Telefonschalten in die Planungen und Abläufe mit eingebunden. Ob er gleich zum Auftakt mit der Mannschaft nach Friedrichshafen zum ersten Testspiel aufbrechen kann oder mit Verzögerung ins Trainingslager nachreist, entscheidet sich nach Angaben des VfB erst im Laufe des Samstags. In der zurückliegenden Woche hatte Matarazzo laut Mislintat „nur leichte Symptome“.

Wie geht es nach dem Trainingslager weiter? Zwei Wochen bleiben danach noch, um sich den Feinschliff bis zum ersten Pflichtspiel zu holen – mit einem Testspiel-Highlight gegen den FC Valencia am 23. Juli in der heimischen Mercedes-Benz-Arena. Zudem dürfte sich die Mannschaftsstärke in den kommenden Wochen noch um einiges verkleinern: Immerhin 34 Spieler umfasst der Profi-Kader des VfB momentan. Sowohl Matarazzo als auch Mislintat hatten in der Vergangenheit immer wieder betont, die Kadergröße in der laufenden Transferperiode tendenziell verkleinern zu wollen.