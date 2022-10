1 Wer wird der Neue an der Seite von Sportdirektor Sven Mislintat (re.)? Foto: Baumann/Alexander Keppler

Als bislang letzter der Kandidaten winkte am Donnerstagabend Sebastian Hoeneß ab. Der Coach, bis Sommer noch bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag, hätte dem Vernehmen nach gerne eine neue Aufgabe in Stuttgart angenommen. Weil konkrete Gespräche aber ausgeblieben waren und sich beim 40-Jährigen das Gefühl breitmachte, nur Lösung Nummer drei oder vier zu sein, machte er klar, dass er für den Job beim VfB Stuttgart nicht zur Verfügung stehe.

Auf der Liste des VfB genoss der ehemalige Stuttgarter Jugendspieler tatsächlich nicht oberste Priorität. Mit aussichtsreicheren Kandidaten gab es keine Einigung, weshalb es bis zum extrem wichtigen Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) nicht gelungen ist, einen Nachfolger für Pellegrino Matarazzo zu finden. Der Italoamerikaner war am Montag freigestellt worden. Seitdem ist der Posten vakant. Auch, weil es bei der Trainersuche einige Probleme gibt.

Der Startpunkt Seit der Trennung von Pellegrino Matarazzo lässt sich kaum jemand beim VfB finden, der oder die nicht bedauert, dass der sympathische Ex-Coach nun nicht mehr Teil der weiß-roten Familie ist. Das Vertrauen war groß und lange unerschütterlich, weshalb Sven Mislintat nach eigener Aussage nicht schon vor der Freistellung mit Nachfolgekandidaten verhandelt hat. Das ist aller Ehren wert, kostete den VfB aber auch wertvolle Zeit – weshalb gegen den VfL Bochum der bisherige Matarazzo-Assistent Michael Wimmer auf der Bank sitzt.

Wie stark ist der Kader wirklich?

Die sportlichen Perspektiven In der vergangenen Saison gelang der Klassenverbleib in letzter Minute. In dieser Saison steht der VfB nach neun sieglosen Partien auf Rang 17. Und viele Fans und Experten fragen sich: Spiegelt dieser Platz das wahre Leistungsvermögen des Kaders wider – oder ist doch deutlich mehr drin? Nach der ersten Saisonphase fällt ein Urteil schwer, weshalb das Abstiegsrisiko mitschwingt. Wer sicher sein kann, bald sicherere Alternativen zu haben, wird sich also zurückhalten.

Die Wirtschaftskraft Letzteres gilt für manch namhaften Trainer auch in finanzieller Hinsicht. Die Gremien des VfB haben sich zwar einstimmig für die Trennung von Matarazzo entschieden – wohl wissend, dass dies einen wirtschaftlichen Mehraufwand bedeutet. Klar ist aber auch: In Stuttgart werden im Branchenvergleich sicher keine Topgehälter für Trainer gezahlt.

Die offenen Fragen Wird der Vertrag mit Sportdirektor Sven Mislintat, dem direkten Vorgesetzten des neuen Trainers, über Sommer 2023 hinaus verlängert? Falls nicht: Kommt es gar zu einer vorzeitigen Trennung? Und: Wer wird dann Nachfolger? Welche Rolle spielen die Berater Sami Khedira und Philipp Lahm genau? Auf welche Art beeinflusst ab Januar Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung die Arbeit des Cheftrainers? Weil konkrete Jobprofile zuletzt fehlten und eine wichtige Entscheidung (Mislintat) aussteht, ist das aktuelle Konstrukt schwer zu durchschauen. Manch ein Trainer sieht darin ein Risiko.

Der Zeitplan Klar ist: Wimmer sitzt am Samstag auf der Bank – danach geht es weiter Schlag auf Schlag. Schon am Mittwoch (20.45 Uhr) empfängt der VfB im DFB-Pokal Arminia Bielefeld. Danach sind wieder nur drei Tage Zeit bis zum Auftritt bei Borussia Dortmund. Mehr als zwei Trainingseinheiten zwischen Amtsübernahme und erstem Pflichtspiel wären in der kommenden Woche nie möglich.

Es kann also sein, dass das Geduldsspiel noch eine Weile andauert – wobei: Zwei weitere Namen werden derzeit hinter verschlossenen Türen diskutiert, Gespräche wurden wohl bereits geführt.