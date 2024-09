VfB Stuttgart: Die Termine der zwölf VfB-Nationalspieler

7 Für VfB-Neuzugang Ermedin Demirovic stehen mit Bosnien und Herzegowina zwei Spiele in der Nations League an. In der Bildergalerie sehen Sie die Termine aller Stuttgarter Nationalspieler in den kommenden Tagen. Foto: imago/PA Images

Auch in der ersten Länderspielpause der Saison 2024/25 sind wieder zahlreiche VfB-Profis für ihr Land im Einsatz. Wir zeigen, wer wann gegen wen spielt.











Link kopiert

Gleich fünf Profis des VfB Stuttgart hat Bundestrainer Julian Nagelsmann in der ersten Nominierung seit der Europameisterschaft in den DFB-Kader berufen: Torhüter Alexander Nübel, Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt, Mittelfeldregisseur Angelo Stiller (erstmalig), Flügelspieler Chris Führich und Stürmer Deniz Undav. Für die deutsche Mannschaft stehen zwei Spiele in der Nations League an, in der es zunächst an diesem Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn geht und dann drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr).

Für insgesamt zwölf Stuttgarter Profis stehen in den kommenden Tagen Spiele mit ihren Nationalmannschaften an – etwa in der Nations League oder in der EM-Qualifikation der U 21. In unserer Bildergalerie finden Sie einen Überblick über die Partien der VfB-Nationalspieler. Viel Spaß beim Durchklicken.