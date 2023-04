13 Tanguy Coulibaly verwandelt den Elfmeter zum 2:1-Endstand gegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Baumann

Vier Strafstöße von vier Schützen unter vier verschiedenen Trainern – die Elfmeter-Bilanz des VfB ist in dieser Saison ziemlich kurios. Und überaus erfolgreich.















Der VfB Stuttgart kämpft erneut gegen den Abstieg – und dennoch gibt es einen Bereich, in dem das Team eine perfekte Bilanz aufweist: Bei Elfmetern ist kein anderer Bundesligist erfolgreicher! Vier Strafstöße gab es in dieser Saison für den VfB, die Ausbeute ist makellos. Und das, obwohl jedes Mal ein anderer Profi antrat. Am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach schnappte sich Tanguy Coulibaly den Ball, obwohl er um den riesigen Druck wusste. Es stand 1:1, der VfB benötigte dringend drei Punkte. Doch Coulibaly bewahrte die Nerven, verwandelte sicher zum 2:1-Siegtreffer (83.) und schlug danach vor Freude einen Salto.