VfB Stuttgart: 1630 stimmberechtigte Mitglieder – die VfB-Versammlung im Liveticker

1 Claus Vogt steht am Sonntag im Fokus. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Bleibt Claus Vogt Präsident des VfB? Kommt der neue Wahlausschuss? Wir sind bei der Mitgliederversammlung in der Porsche-Arena vor Ort und berichten über die aktuellen Entwicklungen.











Es steckt viel Brisanz in der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart, die an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Porsche-Arena beginnt und sich über mehrere Stunden erstrecken wird: Auf der Tagesordnung stehen Abwahlanträge gegen Präsident Claus Vogt und seinen Stellvertreter Rainer Adrion, zudem wird über die Einführung eines Wahlausschusses abgestimmt – dessen Mitglieder auch gleich gewählt werden sollen, falls der Antrag die nötige Zustimmung von mindestens 75 Prozent erhält.

Wir sind in der Halle vor Ort und informieren fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen in einem Liveticker, den sie hier verfolgen können:

Die Profi-Mannschaft befindet sich indessen derzeit auf ihrer Japanreise und wird daher nicht bei der Versammlung sein – wie auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Marketingvorstand Rouven Kasper, die ebenfalls in Asien mit dabei sind.