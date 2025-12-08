VfB Stuttgart: Die Kritik an der Rotation von Trainer Sebastian Hoeneß wächst
1
Ausgelaugt und enttäuscht: Auch bei VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß hat das 0:5 gegen den FC Bayern seine Spuren hinterlassen. Foto: imago/Eibner

Auch gegen den FC Bayern hat der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß wieder mehrere Umstellungen an seiner Startelf vorgenommen. Doch die Rechnung geht erneut nicht auf.

Als man in den Redaktionsstuben die zu erwartende Aufstellung des VfB gegen den FC Bayern zur Veröffentlichung niederschrieb, da ist man sich im journalistischen Begleittross der Cannstatter völlig unabhängig voneinander sehr einig gewesen. Ob „Bundesliga-Magazin“, die „Deutsche Presse-Agentur“, der „Kicker“ oder diese Zeitung, alle erwarteten sie im Spiel gegen den national ungeschlagenen deutschen Rekordmeister die sogenannte A-Elf der Stuttgarter. Doch es kam dann anders. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.