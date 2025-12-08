VfB Stuttgart: Die Kritik an der Rotation von Trainer Sebastian Hoeneß wächst

Die Kritik an der Rotation von Trainer Sebastian Hoeneß wächst

1 Ausgelaugt und enttäuscht: Auch bei VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß hat das 0:5 gegen den FC Bayern seine Spuren hinterlassen. Foto: imago/Eibner

Auch gegen den FC Bayern hat der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß wieder mehrere Umstellungen an seiner Startelf vorgenommen. Doch die Rechnung geht erneut nicht auf.











Als man in den Redaktionsstuben die zu erwartende Aufstellung des VfB gegen den FC Bayern zur Veröffentlichung niederschrieb, da ist man sich im journalistischen Begleittross der Cannstatter völlig unabhängig voneinander sehr einig gewesen. Ob „Bundesliga-Magazin“, die „Deutsche Presse-Agentur“, der „Kicker“ oder diese Zeitung, alle erwarteten sie im Spiel gegen den national ungeschlagenen deutschen Rekordmeister die sogenannte A-Elf der Stuttgarter. Doch es kam dann anders. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison.