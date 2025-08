VfB Stuttgart: Dickes Lob für Deniz Undav

1 Deniz Undav gelangen im Trainingslager einige sehenswerte Tore. Foto:

Einige Male kam es schon vor, dass im Trainingslager des VfB Stuttgart ein Raunen durch die Zuschauerreihen ging. Und oft, eigentlich immer, war Deniz Undav der Auslöser. Mit überraschenden Aktionen, schnell ausgeführten Freistößen, Fernschuss-Treffern über verdutzte Hintermannschaften hinweg. „Ein, zwei Deniz-Undav-Tore“ hatte Cheftrainer Sebastian Hoeneß in den Tagen am Tegernsee mit Freude zur Kenntnis genommen – wobei der Führungstreffer im abschließenden Test gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse (6:0) nicht in diese Kategorie fiel, sondern fast schon schmucklos daherkam: Eine scharfe Hereingabe von Atakan Karazor fand Undav, der hielt den Fuß hin, 1:0. Ins Gesamtbild fügte sich das Tor dennoch, der Nationalstürmer präsentierte sich spritzig und spielfreudig.