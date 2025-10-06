VfB Stuttgart: Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

1 Torjäger Ermedin Demirovic, Trainer Sebastian Hoeneß: Auch nach dem Sprung auf Platz vier gibt es beim VfB Stuttgart Redebedarf. Foto: Imago/kolbert-press

Der VfB Stuttgart steht auf einem Champions-League-Platz, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky aber (noch) kein Spitzenteam – und die schweren Gegner kommen erst.











Das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim stand unter dem Motto „Bildung“: Die Akademie des Fußball-Bundesligisten, die sich diesem Thema widmet, präsentierte im Stadion ihre Angebote. Dazu passend stellte sich nach dem 1:0-Sieg der VfB-Kicker die Frage: Welche Erkenntnisse lassen sich aus diesem Auftritt ziehen?