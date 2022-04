1 VfB-Kapitän Wataru Endo ist heiß auf das nächste Heimspiel gegen Borussia Dortmund an diesem Freitag. Foto: Baumann

Der VfB-Kapitän freut sich auf die Vorrunden-Duelle der Japaner gegen die beiden Top-Teams Spanien und Deutschland. Doch zuvor hat er noch eine andere Mission.















Der VfB Stuttgart durchlebt spannende Zeiten, und für seinen Kapitän gilt das erst recht. Wataru Endo kämpft mit dem Fußball-Bundesligisten gegen den Abstieg, darauf liegt sein Fokus. Doch fiebert er auch dem Höhepunkt am Jahresende entgegen – der WM in Katar. Denn dort geht es gegen große Gegner. „Wir haben“, sagt Endo, „eine harte Gruppe erwischt.“

„Deutschland gehört zu den besten Teams der Welt“

Die Japaner treffen in der Vorrunde auf Deutschland und wie zuletzt beim 0:1 im Olympia-Halbfinale 2021 in Tokio auf Spanien. Endo ist Stammspieler im japanischen Nationalteam. „Um dies zu schaffen, bin ich in die Bundesliga gekommen“, erklärt er, „nun kann ich es kaum erwarten, bei der WM gegen die besten Teams der Welt spielen zu können – Deutschland gehört auf jeden Fall dazu.“ Doch vorher wartet noch eine andere wichtige Aufgabe.

Nach dem dürftigen 1:1 bei Arminia Bielefeld („Wir hatten genügend Chancen für einen Sieg“) geht es an diesem Freitag gegen Borussia Dortmund. „Wir müssen positiv bleiben“, sagt der Kapitän des Viertletzten, der auf die Unterstützung der 60 000 Fans setzt: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt versuchen wir, den BVB zu schlagen.“