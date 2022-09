1 Sven Mislintat ist seit Mai 2019 Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Grunde ist es so: Sven Mislintat will in Stuttgart bleiben, beim VfB will man größtenteils, dass der Sportdirektor verlängert. Dennoch sind Aufregung und Zweifel groß. Warum eigentlich?















Link kopiert

Am Sonntag wurden sie angekündigt, am Montag vorgestellt – und am Dienstag ist trotz allem nicht alles gut rund um den VfB Stuttgart. Denn: Die Verpflichtungen von Sami Khedira und Philipp Lahm als sportliche Berater des AG-Vorstandes sowie von Christian Gentner als künftigem Leiter der Lizenzspielerabteilung wurden zwar von zahlreichen Anhängern des Fußball-Bundesligisten honoriert. Mindestens ebensoviele beschleichen seitdem aber Zweifel, ob diese Personalien nicht ein anderes Ansinnen konterkarieren: die angepeilte Vertragsverlängerung mit dem Sportdirektor Sven Mislintat.