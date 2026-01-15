VfB Stuttgart: Der VfB legt eine starke Basis – wohin 32 Punkte nach 17 Spielen führen können

Der VfB legt eine starke Basis – wohin 32 Punkte nach 17 Spielen führen können

21 Der VfB Stuttgart hatte zum Jahresstart 2026 gleich zweimal Grund zum Jubeln. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat die Vorrunde der Fußball-Bundesliga mit 32 Punkten abgeschlossen. So gut war der Club selten nach 17 Spieltagen. Wir schauen, wohin das noch führen kann.











Weil der Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist, wird auch fast wöchentlich resümiert. Fabian Wohlgemuth weiß das. „Januar-Fazit, Februar-Fazit, Hinrunden-Fazit, Weihnachts-Fazit . . .“, zählte der Sportvorstand des VfB Stuttgart am Dienstagabend in der MHP-Arena auf – um sich dann doch auf die eine, nun relevante Bilanz zu konzentrieren.