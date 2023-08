17 Dreimal in Folge traten die Stuttgarter in der ersten Runde bei Hansa Rostock an. Mario Gomez (re.) war zweimal dabei. Diese und alle weiteren VfB-Pokalspiele seit 2013 finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Vom DFB-Pokal-Aus in Runde eins bis zum Halbfinaleinzug war beim VfB Stuttgart seit der Saison 2013/14 alles dabei. Ein Rückblick auf überraschende Ergebnisse, eine kuriose Rostock-Serie und mehr.















Die DFB-Pokal-Erstrundenbegegnung gegen den Regionalligisten TSG Balingen stellt für den VfB Stuttgart am Samstag (13 Uhr/Kreuzeichestadion Reutlingen) den Pflichtspielauftakt in die Saison 2023/24 dar. Die Rollen sind klar verteilt – doch der Favorit aus der Bundesliga ist wie so oft in diesen Partien gewarnt.

Den VfB ereilte 2014 gegen einen Zweit- und 2018 gegen einen Drittligisten das Ausscheiden in der ersten Runde. Dazwischen setzte er sich unter anderem gegen einen Viertligisten erst im Elfmeterschießen durch. Aber wie weit kamen die Weiß-Roten insgesamt in den vorherigen zehn Spielzeiten? Und auf wen sind sie dabei getroffen?

In unserer Bildergalerie blicken wir auf das VfB-Abschneiden im DFB-Pokal seit der Saison 2013/14 zurück – mit einem wiederkehrenden Erstrundengegner aus dem Norden und einer Saison mit vier verschiedenen Trainern an der Seitenlinie.