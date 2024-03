VfB Stuttgart: Der Faktor Effizienz – wie der VfB auch unspektakuläre Spiele gewinnt

24 Serhou Guirassy Abschluss sitzt: Der VfB braucht derzeit nicht allzu viele Chancen. In der Bildergalerie blicken wir auf die Partie gegen Union Berlin zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Stuttgarter Reifeprozess zeigt sich auch in der Chancenverwertung – die dem Berliner Trainer Nenad Bjelica zufolge alles andere als Zufall ist, sondern ein wesentliches Qualitätsmerkmal des VfB in dieser Saison.











Link kopiert

Sieben Spiele, sechs Siege – der Erfolg wird für den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga allmählich zum Dauerzustand. Von einem Gewöhnungseffekt will der Cheftrainer aber nichts wissen. „Es ist mir ganz wichtig zu sagen“, betonte Sebastian Hoeneß nach dem 2:0 gegen Union Berlin, „dass Siege nie selbstverständlich sein können. Auch wenn wir gerade in den Genuss kommen, relativ häufig zu gewinnen, ist jeder Sieg etwas Besonderes.“