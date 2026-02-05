VfB Stuttgart: Der fabelhafte Deniz Undav hebt den VfB auf ein neues Niveau
10
Den Ball im Blick und mit hohen Zielen: Deniz Undav (rechts) macht beim VfB Stuttgart den Unterschied. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Stuttgarter entwickeln sich zu Pokalspezialisten. Doch auch ansonsten zeigt die Elf von Sebastian Merkmale einer Spitzenmannschaft. Das hat viel mit einem speziellen Spieler zu tun.

Deniz Undav hat sich erst einmal schlau machen wollen. Wie Atakan Karazor dieses Tor überhaupt erzielt hat. Fast schon in Undav-Manier. „Da muss ich ihn auf der Rückreise gleich mal fragen“, sagt Undav. Denn im Fallen bugsierte der Kapitän des VfB Stuttgart durch eine Hüftberührung den Ball ins Tor von Holstein Kiel. 3:0, es war der späte Schlusspunkt in einer Begegnung, die zum einen den Fußball-Bundesligisten in das Halbfinale des DFB-Pokals brachte und zum anderen knapper verlief, als es das reine Ergebnis vermuten lässt.

