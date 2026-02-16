Der Doppelsturm: Was dafür spricht – und was nicht

1 In Glasgow wieder gemeinsam in der Stuttgarter Startelf? Ermedin Demirovic (links) und Deniz Undav drängen sich auf. Foto: Baumann/Julia Rahn

Ermedin Demirovic und Deniz Undav harmonieren auf und neben dem Platz. Dennoch wird wohl einer der beiden immer mal wieder von der Bank kommen. Aus mehreren Gründen.











Link kopiert

Schaden kann es sicher nicht, wenn Teamkollegen auch abseits des Platzes harmonieren und gut miteinander auskommen. Ermedin Demirovic und Deniz Undav befinden sich schon länger auf einer solchen Wellenlänge, erst am Wochenende stand für die beiden Stürmer des VfB Stuttgart wieder ein gemeinsames Essen an. Familie Demirovic zu Gast bei Familie Undav, Zusammenkunft in gemütlicher Runde, mit traditionell kurdischer Küche. Die Chemie stimmt also zwischen den Torjägern – was zuletzt auch immer öfter für das Zusammenspiel auf dem Rasen galt.