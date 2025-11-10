Wohlgemuth: „Haben jetzt Zeit, um zu zeigen, dass sie in den Kader gehören“

1 Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller gaben beim Heimsieg gegen den FC Augsburg eine passende Reaktion auf die Nichtnominierung durch Julian Nagelsmann. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Mehrere VfB-Profis sind nicht im Aufgebot für die kommenden Länderspiele. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Stürmer Deniz Undav beziehen Stellung.











Wenn sich die deutsche Nationalmannschaft in dieser Woche auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (Freitag) und die Slowakei (Montag) vorbereitet, werden nur noch zwei Profis des VfB Stuttgart mit dabei sein: Torhüter Alexander Nübel und Flügelstürmer Jamie Leweling. Eine eher ungewollte Pause erhalten dagegen mehrere nicht nominierte Stuttgarter. Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt und auch Deniz Undav wurden nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert – was vor allem im Fall der beiden erstgenannten für einiges Aufsehen sorgte.