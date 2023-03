1 Große Enttäuschung: Der VfB um Hiroki Ito (rechts) und Konstantinos Mavropanos (links) ist nach dem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg auf den letzten Tabellenplatz der Bundesliga abgerutscht. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Dem VfB droht zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren der Gang in die zweite Liga. Er hätte sportlich wie finanziell noch gravierendere Konsequenzen als 2016 und 2019 – aus mehreren Gründen.















Noch ist natürlich nichts verloren. Neun Spieltage vor Saisonende hat der VfB Stuttgart den Klassenverbleib in der Bundesliga nach wie vor in der eigenen Hand. Rein rechnerisch. Durch den jüngsten Negativtrend und den Absturz auf den letzten Tabellenplatz aber ist der Gang in die zweite Liga längst kein abwegiges Szenario mehr. Die Konsequenzen eines dritten Abstiegs seit 2016 wären weitreichend.