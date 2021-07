43 Von Samstag an fährt der VfB mit diesem Team ins Trainingslager. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Trikots, Frisuren und Größe des Spielerkaders haben sich gewandelt. Doch eines bleibt gleich: das alljährliche Mannschaftsfoto des VfB. Wir haben die Fotos aus den vergangenen Jahrzehnten aneinander gereiht.

Stuttgart - Am Samstag wird es ernst. Dann bezieht der VfB Stuttgart sein einwöchiges Trainingslager in Kitzbühel in Tirol. Dort bereitet sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo auf die kommenden Aufgaben bevor, ehe die Saison dann mit der ersten Runde im DFB-Pokal am 7. August gegen den Vertreter des Berliner Fußballverbandes beginnt. Wer dies sein wird, steht noch nicht fest.

Zwei wichtige Tests für den VfB

Zuvor stehen für den VfB noch zwei Testspiele an. Am Dienstag, 20. Juli geht es gegen den 19-maligen englischen Meister FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp. Drei Tage später ist in einem weiteren Test der Ligakonkurrent Arminia Bielefeld der Gegner.

Welche Spieler dem VfB dabei zur Verfügung stehen, lässt sich auch auf dem alljährlichen Mannschaftsfoto ersehen. Die neueste Ausgabe davon hat der VfB dieser Tage veröffentlicht. Wir haben die Teamfotos aus den vergangenen Spielzeiten dazu gestellt.

Wie hat sich der Kader des VfB über die Jahrzehnte verändert? Viel Spaß beim Durchklicken unserer Bildergalerie.