VfB Stuttgart: 1:1 – so lief der Test gegen Ulm

8 Anrie Chase (rechts) im Duell mit VfB-Leihspieler Laurin Ulrich. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke des Testspiels gegen den SSV Ulm 1846. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB hat die Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den Zweitligisten SSV Ulm 1846 genutzt. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.











Der VfB Stuttgart hat sich in einem Testspiel mit 1:1 vom SSV Ulm 1846 getrennt. Aaron Keller brachte den Zweitligisten mit einem Konter in Führung (25.), ehe Leonhard Münst für den Bundesligisten ausglich – bei dem viele Spieler aus der U 21 aufliefen. Wir waren im Schlienz-Stadion vor Ort und haben in einem Liveticker von der Partie berichtet, den es hier zum Nachlesen gibt:

Weiter geht es für den VfB nach der Länderspielpause mit einem anspruchsvollen Auswärtsdoppelpack – erst tritt das Team von Sebastian Hoeneß am 19. Oktober (18.30 Uhr) in der Bundesliga beim deutschen Rekordmeister FC Bayern an, dann drei Tage später in der Champions League beim italienischen Rekordchampion Juventus Turin.