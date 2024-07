VfB Stuttgart: Das Testspiel gegen Fortuna Sittard im Livestream verfolgen

1 Im Testspiel gegen den FC Luzern kam der VfB Stuttgart nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart spielt am heutigen Samstag im Heilbronner Frankenstadion gegen den niederländischen Club Fortuna Sittard. Das dritte Testspiel in der Saisonvorbereitung gibt es hier im Livestream.











Der VfB Stuttgart empfängt zu seinem dritten Testspiel in der Saisonvorbereitung am heutigen Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) den niederländischen Club Fortuna Sittard. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im ersten Test den Oberligisten FSV Hollenbach mit 8:1 besiegte, wartete am vergangenen Samstag schon ein anderes Kaliber auf die Schwaben. Beim Schweizer Erstligisten FC Luzern kam die Brustring-Truppe nicht über ein 0:0 hinaus. Nun trifft der VfB im Heilbronner Frankenstadion auf den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard. Wie sich der VfB gegen die Niederländer schlägt, können Sie hier im Livestream verfolgen, den der VfB über seinen Youtube-Kanal anbietet.

Im Rahmen seiner Saisonvorbereitung reist der VfB Stuttgart Ende Juli nach Japan. Dort treffen die Schwaben in zwei Testspielen auf den Kyoto Sanga F.C. (28. Juli) und Sanfrecce Hiroshima (1. August). Am 10. August steht für die Jungs aus Cannstatt dann die Generalprobe bevor, wenn es in der MHP-Arena gegen den spanischen Pokalsieger Athletic Bilbao geht.