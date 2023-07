11 Lilian Egloff und der VfB Stuttgart im Einsatz gegen 1860 München. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Beim Vorbereitungsturnier in Heimstetten hat der VfB Stuttgart gegen 1860 München mit 2:0 gewonnen. Hier können Sie den Liveticker nachlesen.















Link kopiert

Nach der Partie gegen Borussia Mönchengladbach stand für den VfB Stuttgart am Samstag direkt noch ein weiteres Testspiel an – gegen den Drittligisten 1860 München. Die Spielzeit betrug erneut zweimal 30 Minuten.

Die Löwen haben in der vergangenen Saison in der dritten Liga Rang acht belegt und starten bereits am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim in die neue Saison. Hier gibt es den Liveticker vom Testspiel zum Nachlesen:

Zwei Wochen Vorbereitung bleiben den Stuttgartern noch, ehe am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals in Reutlingen gegen die TSG Balingen das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit angesetzt ist.