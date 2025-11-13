VfB Stuttgart: Das Team der Schlussviertelstunde – was ist das VfB-Erfolgsgeheimnis?

Das Team der Schlussviertelstunde – was ist das VfB-Erfolgsgeheimnis?

1 Schon wieder spät gewonnen: Tiago Tomas, Deniz Undav und Chris Führich bejubeln den Sieg gegen den FC Augsburg. Foto: Baumann

Immer wieder gelingen dem VfB in dieser Saison späte Siegtreffer. Die Ursachen sind vielfältig und beschränken sich nicht nur auf die Impulse durch Einwechselspieler.











Wer die bisherigen Spielverläufe des VfB Stuttgart in dieser Saison betrachtet, stößt auf einige wiederkehrende Regelmäßigkeiten. Zum einen: Die Mannschaft gewinnt ihre Partien oft knapp – in 17 Pflichtspielen gab es wettbewerbsübergreifend bereits sechs Siege mit genau einem Tor Unterschied. Zum anderen: Die Mannschaft gewinnt oft spät – in fünf Partien fiel der entscheidende Siegtreffer in der Schlussphase, erst nach der 75. Minute.