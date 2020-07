1 Auf der VfB-Geschäftsstelle muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Foto: Baumann

Der Ruf des VfB Stuttgart nach staatlichen Coronahilfen wirft Fragen auf. Was sind die Gründe? Wie geht es weiter? Und welche anderen Clubs haben den ähnlichen Weg beschritten?

Berlin/Stuttgart - Auf der Geschäftsstelle des VfB Stuttgart an der Mercedesstraße stapeln sich in diesen Wochen die Themen. Da ist die sportliche Zukunft nach der Rückkehr in die Bundesliga, die Suche nach Verstärkungen, die Ungewissheit über den Fortgang der Corona-Krise oder die Planung des Stadionumbaus, die im nächsten Frühjahr beginnen soll. Kein anderes Thema aber dominiert die Gesprächsrunden im Vorstand der VfB-AG so sehr wie die finanzielle Not, in die der Club trotz des Wiederaufstiegs geraten ist.