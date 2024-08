VfB Stuttgart: Das Schlienzstadion wird zum Rummelplatz

7 Großer Andrang im Schlienzstadion. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

„Mama, können wir da bitte anstehen?“, fragte ein kleiner Steppke mit hoffnungsvollem Blick. Seine Mutter nickte, angesichts der rund 50 Meter langen Schlange wohl mit verhaltener Freude darüber, dass ihr Junior jetzt unbedingt ein Foto wollte. Nicht mit einem der VfB-Stars in kurzen Hosen. Nein, Fritzle war gefragt. Das Maskottchen der Weiß-Roten war ein Teil des Rahmenprogramms, das der VfB Stuttgart an diesem Donnerstagmorgen im Robert-Schlienz-Stadion rund um das öffentliche Training aufgefahren hatte. Was bei den Anhängern natürlich gut ankam, zumal Ferienzeit ist.

Rund 2000 Anhänger kamen dann auch an die Mercedesstraße, um dem Team von Sebastian Hoeneß zuzuschauen – und zuzujubeln. Der Trainer hat das einzig Richtige zu solchen Anlässen gemacht. Er stellte Torschussübungen in den Mittelpunkt. Viele Abschlüsse, viele Treffer, viele Ahs und Ohs. Entsprechend gut war die Stimmung rund um den Hybridrasen der altehrwürdigen Spielstätte. Inklusive des Auftritts eines Flitzers und auch wenn es sonst kaum Erkenntnisse zu gewinnen gab. Immerhin, die EM-Fahrer Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Fabian Rieder absolvierten das volle Programm, dürften also Kaderkandidaten für das Supercup-Spiel am Samstagabend in Leverkusen sein (20.30 Uhr).

