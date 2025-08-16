VfB Stuttgart: Das sagt der VfB-Sportchef zu weiteren Transfers

Das sagt der VfB-Sportchef zu weiteren Transfers



Der Pokalsieger will noch Verstärkungen verpflichten. Dabei spielt das Geld eine entscheidende Rolle – und nun schätzt Fabian Wohlgemuth die Lage ein.











Der Transfermarkt spielt mal wieder verrückt – und mittendrin steckt diesmal der VfB Stuttgart. Das Buhlen des FC Bayern um Nick Woltemade beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen in Fußball-Deutschland. Doch der VfB-Sportvorstand hat auch noch andere Themen auf dem Zettel. Noch ein, zwei Verstärkungen will Fabian Wohlgemuth für den Pokalsieger verpflichten – im Offensivbereich. Dabei hat er auch mit den aufgerufenen Preisen zu kämpfen.