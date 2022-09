1 Christian Gentner war lange Jahre Kapitän des VfB Stuttgart. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Überraschung folgt die offizielle Vorstellung, Am Montag präsentieren sich Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner und sprechen über ihre neuen Aufgaben beim VfB Stuttgart. Khedira und Lahm sollen die sportliche Führung künftig beratend unterstützen, Gentner wird ab dem 1. Januar 2023 Leiter der Lizenzspielerabteilung des VfB. In einer ersten Mitteilung hat sich das Trio schon zu seiner Rückkehr nach Stuttgart geäußert.

Sami Khedira: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Alexander Wehrle, der mich mit seinen Vorstellungen und seiner Energie überzeugt hat. Ihm und dem VfB in sportlichen Fragestellungen beratend zur Seite zu stehen, reizt mich sehr. In den 15 Jahren als aktiver Fußballer durfte ich viel erleben, hatte Einblicke in sehr gut geführte Vereine und habe mit unterschiedlichsten Trainern gearbeitet. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse möchte ich mit dem VfB, meinem Herzensverein, teilen.“

Philipp Lahm: „Der VfB soll ein Verein sein, in dem sich seine Fans wiedererkennen, der in Schwaben verwurzelt ist, der seinen Mitgliedern eine Heimat gibt, der Talente aus der Region ausbildet und der viel öfter gewinnt als verliert. Alexander Wehrle geht nun einen neuen Weg, einen, der zum VfB passt. Er stellt ein Team zusammen, das unterschiedliche Kompetenzen hat. Jeder kennt seine Aufgabe, nun muss es erfolgreich zusammenarbeiten. Der VfB hat mir damals die Möglichkeit gegeben, auf höchstem Niveau Fuß zu fassen. Das war wichtig, um woanders Erfolge zu feiern. Diese Erfahrung möchte ich nun mit dem VfB teilen. In einem Verein Verantwortung zu übernehmen, ist neu für mich. Ich freue mich sehr darauf.“

Christian Gentner: „Es ist etwas ganz Besonderes, dass ich meine Karriere nach der Karriere beim VfB Stuttgart beginnen kann. Ich möchte das, was ich im Management-Lehrgang gelernt habe, beim VfB um praktische Erfahrung erweitern, Neues einbringen, Neues lernen und meine Perspektive als aktiver Spieler für das Team erfolgreich nutzen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten beim VfB und auf die Rückkehr zum meinem Heimatclub.“