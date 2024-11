VfB Stuttgart: Das sagen die Verantwortlichen zur Beförderung von Christian Gentner

12 Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor Christian Gentner, Vorstandsboss Alexander Wehrle (v.re.) Foto: VfB Stuttgart

Jetzt ist es offiziell. Christian Gentner (39) wird Sportdirektor beim VfB Stuttgart. So äußern sich die Beteiligten über den Aufstieg des ehemaligen Kapitäns, auf dessen Karriere wir in Bildern zurückblicken.











Nun ist es offiziell. Christian Gentner, langjähriger Spieler des VfB Stuttgart, tritt bei seinem Heimatclub als neuer Sportdirektor die Nachfolge von Fabian Wohlgemuth an, der inzwischen als Sportvorstand fungiert. Der 39-Jährige soll künftig den Lizenzspielerbereich verantworten und an den Vorstand berichten. Gentner selbst will sich in der kommenden Woche zu seinem neuen Aufgabengebiet äußern.

„Ein absoluter Teamplayer“

In der Vereinsmitteilung vom Dienstag wird der Meisterspieler von 2007 wie folgt zitiert: „Ich durfte in den vergangenen knapp zwei Jahren als Leiter der Lizenzspielerabteilung den Weg des VfB begleiten und habe die Zusammenarbeit von Anfang an als sehr vertrauensvoll und erfolgsorientiert empfunden. Jeder weiß, dass der VfB nicht irgendein Verein für mich ist.“ Wohlgemuth betonte, dass die Entscheidung für Gentner schon längere Zeit feststand. „Christian kennt den Fußball aus unterschiedlichen Perspektiven, er verfügt über ein großes Netzwerk und hat klare Ziele“, sagte Wohlgemuth und bezeichnete Gentner als „absoluten Teamplayer“.

Auch für Vorstandschef Alexander Wehrle bringt der Nürtinger alle Voraussetzungen für die Aufgaben eines Sportdirektors mit. Wehrle unterstrich: „Es war immer meine Überzeugung, dass wir uns im Sport breiter aufstellen werden, um unterschiedliche Perspektiven zu ermöglichen. Und es war und ist mir wichtig, dass wir ehemalige VfBler in verantwortlichen Positionen und Funktionen einbinden.“

