1 VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle (li.) und der scheidende NLZ-Chef Thomas Krücken. Foto: Baumann

Der Direktor des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrums wechselt zu Manchester City. Die Stimmen der Beteiligten im Überblick.















Nach vier Jahren beim VfB Stuttgart zieht es Thomas Krücken auf die Insel: Der Chef des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) wechselt nach England und wird Leiter der Jugendakademie von Champions-League-Sieger Manchester City. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, ebenso ist noch Krückens Nachfolge zu klären. Die Stimmen der Vereinsverantwortlichen im Überblick.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle: „Wir verlieren Thomas sehr ungern und bedauern seinen Entschluss. Zugleich ist jedem von uns klar, dass er die Chance, für den amtierenden Champions-League-Sieger zu arbeiten, ergreifen muss. Diese Möglichkeit hat er sich verdient. Wir werden den Wechsel absolut fair und freundschaftlich gestalten und einen reibungslosen Übergang organisieren, der für alle Beteiligten sinnvoll und im Sinne unseres NLZ ist. Dazu sind wir mit Thomas in engem Austausch. Er hat beim VfB viel bewegt und hinterlässt ein gut aufgestelltes Team, klare Strukturen und Visionen.“

VfB-Vizepräsident Rainer Adrion: „Dass Thomas Krücken uns verlässt, bedauern wir sehr. Seine inspirierende, innovative Art hat dem VfB in den vergangenen Jahren sehr gutgetan. Seine Leidenschaft gerade auch für den Grundlagenbereich hat mich stets beeindruckt und ist sicher einer der Gründe dafür, dass der VfB Stuttgart e.V. heute viel stärker und engagierter in diesem Bereich investiert, als es früher der Fall war. Diese Investitionen werden sich mittel- und langfristig auszahlen. So schade sein Verlust für uns auch ist, so sehe ich es für den gesamten VfB als eine Auszeichnung, wenn ein Club wie Manchester City die Arbeit registriert, die im NLZ geleistet wird. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den wir konsequent fortführen werden.“

Thomas Krücken: „Die Chance, eine der besten Akademien im Weltfußball zu leiten und auf ihrer großartigen Arbeit der letzten Jahre aufzubauen, reizt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz. Ich hatte beim VfB immer volle Gestaltungsfreiheit bei der Neuausrichtung unseres NLZ und konnte mich auch persönlich weiterentwickeln. Bis zu meinem endgültigen Wechsel werde ich wie bisher mein Bestes in unserem starken Team geben. Der VfB hat meine Familie und mich im Ländle herzlich aufgenommen und ich werde mit meiner Zeit hier immer unvergessliche Momente verbinden. Ich bin sicher, dass der VfB und seine Fans die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit in den kommenden Jahren ernten werden, indem Jungs, die aus unserem NLZ stammen, das Trikot mit dem Brustring als VfB-Profis tragen.“