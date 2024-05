VfB Stuttgart: Das ist der Sommerfahrplan des VfB

1 Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart steht großteils bereits fest. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Als Vizemeister verabschiedet sich der VfB Stuttgart in die Sommerpause. Doch schon in wenigen Wochen geht es wieder los, der Sommerfahrplan steht großteils bereist fest. Der Überblick.











Link kopiert

Die überragende Saison des VfB Stuttgart hat mit dem Finale Furioso am 34. Spieltag ein würdiges Ende gefunden. Das 4:0 am 34. Spieltag war der letzte noch fehlende Puzzlestein für die Vizemeisterschaft. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, der komplette VfB II, ebenfalls mit einer überragenden Saison und zukünftig Drittligist, dazu viele weitere Vereinsmitarbeiter, sie alle feierten im Amici bis in die Morgenstunden.

Direkt danach ging es für viele – außer für die Nationalspieler – ab in den verdienten Sommerurlaub. Schließlich ist die Pause kurz. Schon Anfang Juli geht es wieder los. Anders als in den Jahren zuvor hatte der Club früh Planungssicherheit, die Eckdaten des Sommerfahrplans stehen schon lange fest. Wir haben den Überblick.

25. Mai – DFB-Pokal Endspiel (Ausgang entscheidet über Supercup-Teilnahme des VfB)

1. Juni – Auslosung 1. Runde DFB-Pokal (18 Uhr)

4. Juli – Trainingsauftakt in Bad Cannstatt

7. Juli – Testspiel beim FSV Hollenbach (15 Uhr)

13. Juli – Testspiel beim FC Luzern (15 Uhr)

20. Juli – Testspiel gegen Fortuna Sittard in Heilbronn (14 Uhr)

25. Juli – 2. August – Japan-Reise des VfB Stuttgart

28. Juli – Testspiel bei Kyoto Sanga FC (Uhrzeit offen)

1. August – Testspiel bei Sanfrecce Hiroshima (Uhrzeit offen)

10. August – Generalproben- Testspiel (Gegner, Ort und Uhrzeit offen)

17. August – Supercup-Endspiel (Gegen Bayer 04, Uhrzeit und Ort offen)

16.-19. August – Erstrundenspiel DFB-Pokal (wird bei Supercup-Teilnahme verschoben)

23.-25-August – Auftaktwochenende Bundesliga

29. August – Auslosung Champions League

Dies sind die bisher bekannten und offiziell bestätigten Eckdaten der Sommervorbereitung des VfB Stuttgart. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.