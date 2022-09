1 Neuer Stürmer für den VfB: Serhou Guirassy. Foto: imago//Anthony Bibard

Der Bundesligist leiht Serhou Guirassy von Stade Rennes aus. Der Stürmer verfügt bereits über Erfahrung in der Bundesliga.















Link kopiert

Die Frage, wer auf Sasa Kalajdzic folgt, ist beantwortet. Ein paar Minuten vor dem Ende der Transferperiode am Donnerstagabend verpflichtete Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart Serhou Guirassy. Der 26-jährige wird bis zum Saisonende von Stade Rennes ausgeliehen.

Der Nationalspieler Guineas (drei Einsätze) wurde in Arles geboren und durchlief bis zur U 20 die Jugend-Nationalmannschaften Frankreichs. Bei Stade Rennes war Guirassy Stammspieler und erzielte in 81 Begegnungen in der Ligue 1, im Pokal sowie in der Champions- und der Conference-League 25 Tore.

Der VfB ist Guirassys zweite Station in Deutschland. Zwischen 2016 und 2018 absolvierte er 45 Pflichtspiele für den 1. FC Köln und erzielte dabei neun Tore, bevor er zurück nach Frankreich zum SC Amiens wechselte. Für die Nordfranzosen traf er vor seinem Transfer nach Rennes 13-mal in 38 Spielen.

„Serhou hat seine Qualitäten auf nationaler und internationaler Ebene unter Beweis gestellt und hat in den verschiedenen Ligen und Wettbewerben wichtige Erfahrungen gesammelt“, sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, „Wir sind davon überzeugt, dass er schnell ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden kann.“ Davon geht auch der Stürmer aus.

„Es ist schön, zurück in der Bundesliga zu sein“, erklärt Serhou Guirassy, „über Stuttgart und den VfB habe ich nur Gutes gehört, die super Atmosphäre im Stadion kenne ich noch aus meiner Zeit in Köln. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und hoffe, dass ich mit Toren dazu beitragen kann, dass wir alle zusammen eine gute Saison spielen.“

Serhou Guirassy erhält beim VfB die Rückennummer neun, am Freitag wird er erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen.