1 Chris Führich (li.) und Silas Katompa haben sich in der Vorbereitung gegen die Neuzugänge in der Offensive behauptet. Foto: Baumann

Chris Führich und Silas Katompa haben sich nach einer wechselhaften Vorsaison festgespielt auf den offensiven Außenpositionen. Wie kam es dazu? Und wo sieht der Trainer ihre Stärken und Verbesserungspotenziale?















Es ist noch nicht lange her, da hatten Chris Führich und Silas Katompa beim VfB Stuttgart keinen einfachen Stand. Führich? Spielte nach dem Amtsantritt von Trainer Sebastian Hoeneß im April nur in drei von acht Bundesliga-Partien von Beginn an. Silas? War in der Relegation gegen den Hamburger SV völlig außen vor und kam lediglich im Rückspiel zu einem Kurzeinsatz, als schon alles entschieden war. Immerhin gelang ihm dabei mit einem Treffer ein versöhnlicher Saisonabschluss.