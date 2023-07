1 Lisa Lang schaut mit großem Interesse auf die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Foto: Pressefoto Baumann

Die Teammanagerin der VfB-Fußballerinnen traut der deutschen Auswahl bei dem Turnier in Australien und Neuseeland viel zu – und erhofft sich zudem neue Impulse für ihre Sportart.















In den ersten drei Partien der WM in Australien und Neuseeland fielen nur zwei Tore, auch spielerisch blieb durchaus Luft nach oben. Für Lisa Lang war das keine große Überraschung. „Jede Mannschaft muss erst mal in ein solches Turnier hineinfinden“, sagt die Teammanagerin der Oberliga-Fußballerinnen des VfB Stuttgart, „ich bin mir sicher, dass es noch viele Spiele auf höherem Niveau und mit wesentlich mehr Toren geben wird.“ Was zu den weiteren Erwartungen von Lisa Lang passen würde.