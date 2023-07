Der VfB-Test im Liveticker – keine Tore in der ersten Hälfte

1 Testspiel in Schwäbisch Hall: kein Durchkommen für Luca Pfeiffer. Foto: Baumann

Zum Auftakt der Vorbereitung trifft der VfB am Sonntag in Schwäbisch Hall auf eine Hohenlohe-Auswahl. Wir sind vor Ort dabei.















Drei Tage nach dem Trainingsstart steht für den VfB Stuttgart das erste Testspiel der Vorbereitung an. Im Optima-Sportpark in Schwäbisch Hall trifft das Team von Sebastian Hoeneß an diesem Sonntag ab 15 Uhr auf eine Hohenlohe-Auswahl.

Auch wenn die Nationalspieler noch im Urlaub sind, wird die Partie erste Rückschlüsse geben. Die Neuzugänge Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC) und Jovan Milosevic (FK Vojvodina Novi Sad) stehen vor ihrem Debüt im VfB-Trikot – zudem wollen sich mehrere Leihrückkehrer wie Wahid Faghir und Mohamed Sankoh für einen Kaderplatz empfehlen. Wer kann überzeugen und Pluspunkte sammeln? Wir informieren in unserem Liveticker über die Partie.

In der kommenden Woche steht für den VfB am 15. Juli noch ein Testspiel beim Oberligisten SSV Reutlingen auf dem Programm, ehe es zwei Tage später ins Trainingslager nach Neukirchen in Österreich geht.