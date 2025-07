VfB Stuttgart: Dan-Axel Zagadou – die VfB-Abwehrkante ist zurück im Spiel

1 VfB-Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist wieder voll einsatzbereit – und steht auch bei den Fans hoch im Kurs. Foto: Baumann

Nach zwei Knieoperationen in 2024 ist Dan-Axel Zagadou wieder voll einsatzbereit. Von seinen Qualitäten her hat der VfB-Innenverteidiger das Zeug zum Führungsspieler.











In der zurückliegenden Saison ist er gerade mal auf 28 Spielminuten in drei Kurzeinsätzen gekommen; doch Dan-Axel Zagadou, den alle nur „Daxo“ nennen, besitzt eine natürliche Autorität. Das liegt auch an seiner physischen Erscheinung: Denn mit seinen 1,96 Metern Größe bei rund 90 Kilogramm durchtrainierter Muskelmasse ist er der größte Koloss im Kader des VfB Stuttgart.