VfB Stuttgart: „Da haben wir einen Vorsprung“ – wie Mittelstädt auf den Supercup blickt

Das erste Pflichtspiel der Saison rückt so langsam näher: In gut zwei Wochen trifft der VfB Stuttgart im Supercup auf den Deutschen Meister FC Bayern – und schon jetzt ist die Partie am 16. August (20.30 Uhr) in der heimischen MHP-Arena in den Köpfen der Stuttgarter Profis, für die das Ganze keine unwichtige Nebensächlichkeit darstellt.