VfB Stuttgart: Christian Gentner wird neuer Sportdirektor

1 Christian Gentner steigt beim VfB zum neuen Sportdirektor auf. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel//Herbert Rudel

Er wurde 2007 mit dem VfB als Spieler deutscher Meister – und übernimmt nun eine spannende Führungsaufgabe: Christian Gentner wird in der Nachfolge von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth neuer Sportdirektor des VfB.











Christian Gentner tritt beim VfB in die Fußstapfen von Fabian Wohlgemuth. Der war am 1. Juli dieses Jahres zum Sportvorstand bei den Stuttgartern aufgestiegen, seither war sein alter Posten bei den Cannstattern frei – und wird nun von Christian Gentner besetzt. Der ehemalige Mittelfeldspieler soll daher noch in dieser Woche offiziell zum neuen Sportdirektor beim VfB befördert werden. Dies berichtete zunächst die „Bild“-Zeitung.

Bei jedem Spiel und bei jedem Training anwesend

„Christian und ich arbeiten schon seit Längerem vertrauensvoll und eng zusammen“, sagte Wohlgemuth bereits vor einigen Wochen. Es war also schon länger kein Geheimnis mehr, dass Gentner seinen alten Posten als Sportdirektor übernehmen sollte, den Wohlgemuth selbst am 3. Dezember 2022 von Sven Mislintat übernommen hatte.

Seither zeigt die Formkurve beim VfB steil nach oben. Was ein wenig auch mit Christian Gentner zu tun hat, der bisher im Hintergrund agierte – aber bereits seit Monaten bei jedem Spiel und jedem Training der Profis anwesend war.

Zuletzt hatte Gentner beim VfB die Rolle des Leiters der Lizenzspielerabteilung bekleidet. Der 39-Jährige ist bei den Stuttgartern ein Mann mit Stallgeruch, wurde 2007 mit dem Team deutscher Meister.

In Summe absolvierte Gentner, der 2009 auch mit dem VfL Wolfsburg den Titel holte, mehr als 300 Pflichtspiele für den VfB – und war dem Club auch nach dem Abstieg 2016 als Kapitän in der zweiten Liga treu.

2019 wechselte der Mittelfeldmann zu Union Berlin. Anschließend ließ er seine Karriere beim FC Luzern in der Schweizer Liga ausklingen. Nun kehrt Gentner beim VfB als neuer Sportdirektor im Team des Sportvorstandes Fabian Wohlgemuth ins Rampenlicht zurück.