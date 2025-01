VfB Stuttgart Champions League: Darum spielte der VfB ohne Sponsor auf der Brust

1 Beim Champions-League-Spiel des VfB in Bratislava fehlte der Sponsor auf der Brust der Spieler. Foto: IMAGO/Michal Fajt/IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

Beim Spiel des VfB Stuttgart in Bratislava fehlte der Sponsor Winamax auf der VfB Brust. Das sind die Hintergründe.











Klassisch weiß, roter Brustring, goldene Rückennummern – der VfB kam in Bratislava in seinem Champions-League-Trikot auf das Feld, allerdings ohne den Brustsponsor Winamax.

Wie schon einst in Turin und in Madrid: An beiden Spielorten verboten es die landesüblichen Statuten, mit einem Wettanbieter auf der Brust aufzulaufen. Der VfB hätte jeweils die Option gehabt, eine gemeinnützige Aktion wie seine eigene Stiftung zu beflocken, entschied sich aber dagegen.

In der Slowakei war der Fall ähnlich gelagert. Dort sind Wettanbieter zwar grundsätzlich erlaubt, schließlich spielte auch Slovan in Trikots mit einem entsprechenden Sponsor. Doch man muss eine spezielle in der Slowakei gültige Lizenz besitzen, wenn man als Wettanbieter auf Trikots auftreten will. Winamax hat diese Lizenz nach Informationen unserer Redaktion nicht, daher lief der VfB ohne Sponsor auf.