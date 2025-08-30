VfB Stuttgart: Brustring-Jubiläum – imposante 360-Grad-Choreo der VfB-Fans

6 Das ganze Stadion war vor Anpfiff in VfB-Farben gehüllt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Zu einem ersten Höhepunkt kam es beim Bundesliga-Heimauftakt des VfB Stuttgart bereits, bevor der Ball gegen Borussia Mönchengladbach überhaupt rollte. Die aktive Fanszene hatte mal wieder viel Zeit und Kreativität in eine Choreo investiert, die zu einem echten Hingucker wurde. Der Anlass? Das 100-jährige Jubiläum des Brustrings als Erkennungsmerkmal des Vereins. Die Ausmaße? Nicht alltäglich und die ganze Arena umfassend.

Den Startschuss bildete zehn Minuten vor Anpfiff ein emotionales Video mit Szenen aus der Clubhistorie, an dessen Ende ein Countdown die Choreo einläutete. Dabei wurden in allen vier Tribünenbereichen Folienfähnchen und Blockfahnen geschwenkt, die das gesamte Stadion in ein rot-weißes Farbenmeer verwandelten. Zu sehen waren Spieler aus verschiedenen Generationen – angefangen mit den 1950er Jahren in der Cannstatter Kurve bis hin zur Gegenwart in der Untertürkheimer Kurve.