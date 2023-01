23 Borna Sosa fehlt dem VfB Stuttgart derzeit. Foto: Baumann/Julia Rahn

Bruno Labbadia experimentiert derzeit auf der Position des Linksverteidigers. Auch, weil Borna nach wie vor fehlt. Zum Ende des Trainingslagers hat der Coach über den Kroaten gesprochen.















Link kopiert

Das Thema Linksverteidiger beim VfB Stuttgart spielt derzeit im Grunde an zwei unterschiedlichen Schauplätzen. Einerseits in München. Dort schuftet Borna Sosa in einem Fitnesscenter und mit Therapeuten, um seine Adduktorenprobleme hinter sich zu lassen. Zum anderen in Marbella.

In Spanien hat der VfB Stuttgart in den vergangenen Tagen sein Trainingslager absolviert, zwei Testspiele bestritten – und experimentiert. So zumindest könnte man die Versuche von Bruno Labbadia bezeichnen, die linke Seite der Viererkette zu besetzen. Diese Position also, die normalerweise Borna Sosa inne hat.

Unsere Empfehlung für Sie Testspiel des VfB Stuttgart So schätzt Bruno Labbadia die Niederlage ein Der VfB Stuttgart hat nach vielen Trainingseinheiten in Marbella mit 0:2 gegen Sparta Prag verloren – was sagt der Chefcoach Bruno Labbadia dazu?

Rund eine Woche vor dem Bundesligastart stellt sich die Frage: Wann wird aus zwei Schauplätzen wieder einer? Wann also trainiert Borna Sosa wieder mit der Mannschaft des VfB und ist Kandidat für den Kader in den kommenden Bundesligaspielen?

Training, aber kein Fußball

Nach dem Testspiel gegen Sparta Prag äußerte sich Labbadia zur Lage – und klang dabei nicht gerade optimistisch, was eine schnelle Ankunft Sosas im Teamtraining angeht. „Er ist auf dem Weg der Besserung“, sagte der Chefcoach des VfB zwar und bestätigte, man sei stets im Austausch mit den Therapeuten: „Wir bekommen alle Trainingsaufzeichnungen.“ Jedoch rechnet Labbadia nicht damit, dass Sosa ab dem kommenden Montag mit der Mannschaft trainieren kann.

„Es wird oft unterschätzt, wenn jemand drei, vier Wochen kein Fußballtraining hatte“, sagte Labbadia, der sich noch der Abreise aus Marbella noch einmal per Videocall mit dem Linksverteidiger austauschen wollte. Sosa hatte seinen letzten Einsatz im Halbfinale der WM, als die Kroaten gegen Argentinien verloren. Im Spiel um Platz drei war er nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nach dem Urlaub ist er mit Behandlungen und Rehatraining wieder eingestiegen. Das absolviert er auch derzeit in München.

Der VfB trifft am 21. Januar, also in gut einer Woche, in der Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05. Wer dann hinten links spielt? Ist offen. In den Testspielen kamen auf dieser Position Nikolas Nartey, Josha Vagnoman und Hiroki Ito zum Einsatz.