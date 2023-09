1 Zeit zum Abschiednehmen: Borna Sosa verlässt den VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der dienstälteste Profi geht. In einer Videobotschaft spricht Borna Sosa über seine turbulenten Jahre beim VfB – und sagt, wie sehr er die Fans und die Stadt lieb gewonnen hat.















Fünf Jahre spielte Borna Sosa für den VfB Stuttgart – eine lange Zeit, in der dem Kroaten der Verein offenkundig ans Herz gewachsen ist: Spät am Freitagabend, kurz nachdem als sein Wechsel zu Ajax Amsterdam verkündet worden war, wandte sich der 25-Jährige im sozialen Netzwerk Instagram in einer Videobotschaft an die VfB-Fans.

„Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“, sagt Sosa darin sichtlich bewegt, „es gab so viele Emotionen in so vielen großartigen Spielen.“ Speziell die Rettung gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag im Mai 2022 mit den anschließenden Jubelstürmen werde er nie vergessen: „Danke an die unglaublichen Fans, sie zählen zu den besten in der Bundesliga.“

Auch im Verein und der Stadt fühlte sich der Linksfuß über die Jahre mehr und mehr heimisch. „Ich bin so glücklich, dass ich Teil eines solch tollen Clubs sein konnte und so viele Menschen kennenlernen durfte in dieser schönen Stadt“, so Sosa, den man ab und zu wieder antreffen könnte in Stuttgart: „Ich bin sicher, dass wir uns in Zukunft wieder sehen werden.“ Am Schluss des Videos wechselt er vom Englischen ins Deutsche: „Vielen Dank für alles. Ich werde diese fünf Jahre in Stuttgart nie vergessen.“

Sosa kam 2018 von Dinamo Zagreb zum VfB und war zuletzt der dienstälteste Profi im Kader. In 115 Pflichtspielen für die Stuttgarter gelangen dem flankenstarken Linksfuß 35 Torvorlagen sowie fünf eigene Treffer, zudem wurde er kroatischer Nationalspieler und WM-Dritter im vergangenen Jahr. In Amsterdam trifft er auf den früheren VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der beim niederländischen Traditionsclub als Technischer Direktor arbeitet.